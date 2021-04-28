Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çeşitli tarihi eserleri 20 bin TL karşılığında satmak isteyen 3 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Şüpheliler, Ergani-Salman Mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet mızrak ucu, 1 adet ok ucu, 1 adet toprak çömlek ile 17 adet çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere toplam 21 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.