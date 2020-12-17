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Tarihi kent sise teslim oldu, uçak seferlerinde aksamalar yaşandı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bazı noktalarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, uçak seferlerinde de aksamalar yaşandı.


Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü bölgede araç sürücüleri sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakıp hızlarını düşürerek ilerledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle hava ulaşımında da aksamalar yaşandı. Kentte yoğun sis nedeni ile planlı uçak seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi.

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