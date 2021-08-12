Tarihi mekanda korona virüs tedbirleri unutuldu

Diyarbakır'ın önemli tarihi mekanları arasında yer alan Hasan Paşa Hanını ziyaret eden vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini hiçe saydı.

Son zamanlarda vaka sayılarının hızla arttığı Diyarbakır'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan tarihi Hasan Paşa Hanında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı görüldü. Hasan Paşa Hanı esnaflarından Ramazan Yürür, tedbirlere uyulmaması halinde hastalığın artmaya devam edeceğini söyledi. Yürür, "Halkımızın aşı olması şart, ben aşı oldum hiç bir sıkıntı yok. Rahat dolaşabiliyorum. Aşı olanlar da sosyal mesafeyi korusun, maskelerini taksınlar. Yetkililer başta Hasan Paşa Hanı olmak üzere diğer turistik mekanları denetlemeleri gerekmektedir" dedi.