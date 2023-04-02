İhlas Haber Ajansı

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Tarihi Ongözlü Köprü'de bir genç canını hiçe sayarak halay oynadı

Diyarbakır’da, vatandaşlardan biri tarihi Ongözlü Köprü’nün kemerinin üzerine çıkarak canını hiçe sayarak halay oynadı.

Diyarbakır'da, vatandaşlardan biri tarihi Ongözlü Köprü'nün kemerinin üzerine çıkarak canını hiçe sayarak halay oynadı.



Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ongözlü Köprü, yerli ve yabancı birçok vatandaşın uğrak yeri arasında yer alıyor. Alınan bilgilere göre; bugün bir genç, köprü üzerinde davul zurna eşliğinde çalınan oyun havasına kapıldı. İsmi öğrenilmeyen genç, köprünün kemeri üzerine çıkıp canını hiçe sayarak halay oynadı. Metrelerce yükseklikte oyun oynayan genç, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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