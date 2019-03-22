Tarihi surlar, üzerindeki yazılardan kurtuluyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır surlarının temizlenme çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dağkapı semtinde bulunan surların üzerine yazılan yazıların temizlenmesi için sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Surların üzerindeki yazıları kumlama yöntemiyle temizleyen görevliler, daha sonra bölgeyi yıkayarak eski görünümüne kavuşturuyor.