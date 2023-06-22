Tarihi surlarda bayram temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve burçlarda Kurban Bayramı dolayısıyla temizlik yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya kültür mirası tarihi Diyarbakır surlarının temiz tutulması, yerli ve yabancı turistlerin rahat dolaşabilmesi amacıyla titiz çalışma yürütüyor. Surların tamamını kapsayan çalışmada ekipler, burçların içindeki çöpler topladıktan sonra süpürgelerle temizliyor.

Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını ve bu sayede kötü kokuların oluşmamasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, sur dipleri ve burçları yabancı otlardan da arındırarak akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlayacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya mirası surlarda Diyarbakırlıların, yerli ve yabancı turistlerin rahat ve hijyenik bir ortamda gezebilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstererek atıkların gelişigüzel atılmaması konusunda uyardı.