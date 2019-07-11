İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi surlarda intihar girişiminde bulunan genç kızı vatandaşlar kurtardı

Diyarbakır’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki genç kız, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki genç kız, surlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan genç kız, 2 vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, merkez Sur ilçesini çevreleyen tarihi surların Urfa Kapı mevkinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ş.F. isimli genç kız, Urfa Kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Biri oyaladı, diğeri kurtardı


Surların üzerinde genç kızı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre emniyeti alırken, bu sırada genç kızın yanına yaklaşan 2 vatandaştan biri genç kızı oyaladı, diğeri ise çekip kurtardı.


Yaşanan o anlar bu sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.