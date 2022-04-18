Tarihi surlarda temizlik seferberliği

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi, tarihi surların dipleri ve burçlarında temizlik çalışması başlattı.

Sur Belediyesi Temizlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeyi çevreleyen tarihi surlarda ve burçlarında temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmasının devamında da sur dipleri ve burçlarında akrep, yılan ve haşerelere karşı ilaçlama yapılacağı öğrenildi. Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şenyiğit, yapılan çalışmaları Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda ve vatandaşların da ihbarları üzerine yaptıklarını ifade etti. Şenyiğit, "Ekiplerimizle birlikte elimizden geldiği kadarıyla çöpü yerde bırakmamaya, çevreyi temiz tutmaya ve koku veren yerleri dezenfekte ederek temizlemeye çalışıyoruz” dedi.