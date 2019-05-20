Tarihi surların içine kuş evi yaptı

Diyarbakır'da güvercin sevdalısı bir kişi, tarihi surların içine kuş evi yaparak güvercinlerini beslemeye başladı.

Diyarbakır'da yaşayan güvercin meraklısı Adem Şehirli, yıllar önce kafe olarak işlettiği tarihi surlardaki mekanı, cezaevine girdikten sonra yakıp yıkıldı. Cezaevinde çıkan Şehirli, maddi imkansızlıklar nedeniyle kafesini tekrar açamadı. Bir süre evinde beslediği kuşları daha sonra yıkılan iş yerine getiren Şehirli, hayvanlarına burada bakmaya başladı. Hemen her türden güvercinin bulunduğu kuş evi çevredeki vatandaşların da ilgisini çekmeye başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün fotoğrafı çektirmek için mekanı kullanırken bazı vatandaşlar da güvercinlere yem veriyor.

Kuş evinde güvercinleriyle bolca vakit geçiren Şehirli, cezaevine girip çıktıktan sonra mekanının yakılıp yıkıldığını gördüğünü söyledi. Şehirli, "Bir süre evde baktığım kuşlarımı daha sonra surların içinde bulunan işletmeme getirdim. Maddi imkanım olmadığı için restore edemedim, güvercinlerimi getirerek bir kuş evi haline getirdim burayı. Vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyor, özellikle çiftlerin düğün fotoğrafı için kullandığı bir mekan haline geldi" dedi.