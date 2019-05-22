Tarım personeline haber yazma ve çekim teknikleri eğitimi verildi

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce il ve ilçe müdürlüğü personellerine, video ve fotoğraf çekim teknikleri ile haber yazma eğitimi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nün enformasyon birimi tarafından, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline, video ve fotoğraf çekim teknikleri ile haber yazma eğitimi verildi. 13 ilçe ve il merkezinde gerçekleştirilen eğitim, enformasyon biriminde görevli ziraat yüksek mühendisi Zeki Kaplan tarafından verildi. İki hafta süren eğitimde, 5N 1K kuralı, fotoğrafın kısa tarihi, makine bilgisi, diyafram, enstantane ve ışık konularında bilgiler aktarıldı. Kaplan tarafından, eğitime katılan personellere video ve fotoğraf çekim teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarıldı.

Video ve fotoğraf çekim teknikleri ve haber yazma ile ilgili eğitim veren Zeki Kaplan, tarımın merkezinde sınırsız bir malzemenin olduğunu dile getirerek, görüntülerin doğru çekim teknikleri ile yapılmasının önem taşıdığını ayrıca haber kaynaklarının doğru aktarılmasının ilimizin zengin potansiyeli ve görselliği için önemli bir değer taşıdığını dile getirdi.

Çok sayıda katılımın sağlandığı eğitim, personeli konu hakkında bilgilendirirken aynı zamanda personele keyifli bir ortam da sağlamış oldu. Sohbet havasında geçen soru ve cevap kısmının ardından eğitim sonlandı.