Taş atan çocuklara dokunularak topluma kazandırılıyor

Diyarbakır'da bir dönemler zırhlı polis araçlarının taşlandığı ve suç oranının çevre bölgelere göre kıyasla daha fazla olan mahalleye giden İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın ve beraberindeki polisler, çocukların topluma yararlı olmaları konusunda farkındalık projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ayakkabı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde zırhlı polis araçlarının geçişi sırasında sık sık taşlanarak zarar görmesi üzerine Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, beraberindeki müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürü ile polisler bölgeye gitti. Cumhuriyet Mahallesi'ne giren Aşkın ve beraberindeki polisler çocuklarla bir araya geldi. Burada çocuklarla sohbet eden Aşkın, daha sonra ihtiyaç sahibi çocuklara bot hediye etti. Çeşitli oyuncakların da verildiği çocuklar, polis ekiplerine yoğun ilgi gösterdi.

Hediyeleri polislerin ellerinden alan çocuklar teşekkür ederken, hediye dağıtımı sonrası Emniyet Müdürü Aşkın ve beraberindekiler esnafla bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Bir zamanlar zırhlı polis araçlarının sürekli olarak taşlandığı bölgeye giderek sorun ve sıkıntıları dinleyen Emniyet Müdürü Aşkın ve beraberindekilerin bu hareketi çevredeki vatandaşlardan takdir topladı. Vatandaşlar, kendilerine taş atan çocuklara kışlık ayakkabı ve bot dağıtılan polislere karşı bölge halkının bakışının değişeceğini belirterek, bu dokunuş sayesinde artık çocukların da polis araçlarını taşlamayacağını dile getirdi.