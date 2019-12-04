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Taşçıer'den öğrencilere jest

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar ilçesinde bulunan Mesut Yılmaz Ortaokulu'nu ziyaret ederek, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı “Kazanım Değerlendirme“ sınavını inceleyip, öğrencilerle yakından ilgilenerek jest yaptı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (TYT/ AYT) ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlanan öğrencilerin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla ‘Eğitime Destek' protokolü imzalanmıştı. ‘Eğitime Destek' protokolü kapsamında bugün 1. Kazanım Değerlendirme sınavı yapıldı. Sınav sürecini yakından takip eden Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar ilçesinde bulunan Mesut Yılmaz Ortaokulu'nu ziyaret ederek,“Kazanım Değerlendirme“ sınavına giren 8. sınıf öğrencileriyle ilgilenerek, incelemelerde bulundu.

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