Taşıdığı hafriyatı döken kamyon ters döndü

Diyarbakır'da hafriyat yüklü bir kamyon, taşıdığı yükü boşaltmaya çalıştığı sırada ters döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentin hafriyatlarının döküldüğü alana gelen moloz yüklü kamyon, yükünü boşaltırken ağırlık nedeni ile ters döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşların yardımı ile ters dönen kamyonda bulunan şoför bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü şans eseri yara almadan kurtarılırken, ters dönen kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.