Tatil dönüşü cilt lekeleri ve saç dökülmelerine dikkat

Hamza Aktaş, yazın ciltlerinde meydana gelen lekeler ve saç dökülmeleri nedeniyle işlem yaptırmak isteyenlere merdiven altı işlem yapılan yerlerden uzak durmaları ve önce bir hekime danışmaları tavsiyesinde bulundu.

Yazın tatile giden veya sert güneş ışınlarına maruz kalanlarda cilt lekeleri artış gösterirken, saçlarda dökülme ve tahribat da yaşanabiliyor. Dr. Hamza Aktaş, bu yaz döneminin çok sıcak geçtiğini hatırlatarak, tatillerin bittiğini, artık vatandaşların evlerine geri döndüğünü ifade etti. Dr. Akataş, “Yaz süresi boyunca tatilde sürekli güneşe maruz kalmalar, deniz, havuz suyuna maruz kalma ile birlikte hem deri de hem de saçlarda ciddi yıpranmalar olmuştur. Özelikle leke eğilimi olan vatandaşlarımızda cilt lekelerinde, çillerde artış olmuştur. Tuzlu suya ve güneşe maruz kalma ile saçlarda yıpranma ve hatta dökülme gerçekleşebilir. Koruyucu önlemler alınmamışsa bu tür problemler daha fazla çıkıyor” dedi.

“Cilt ve saç bakımında beslenme çok önemli”

“Halkımız geri döndü, bundan sonra ne yapılmalı?” diyen Dr. Aktaş, “Hem cilde hem de saça bakım yapmalı. Bakımı ikiye ayırıyoruz. Bir evde yapılabilecek, bir de uzman kontrolünde yapılan. Evde yapılabilecekler, birincisi beslenme alışkanlığı çok önemli. Cildimizi, saçımızı besleyecek besinlere dikkat etmeliyiz. Bol su tüketmek gerekiyor, kuruyemişler kavrulmamış, tuzsuz tüketilmeli. Meyve sebze bol tüketilmeli. Süt ürünleri bol tüketilmeli. Bunlar cildimizin ve saçımızın ihtiyacı olan mineralleri ve vitaminleri karşılayacaktır. Uygun bir nemlendirici ile cildi nemlendirmek çok önemli. Özelikle ne dengesi bozulmuş ciltlerde hem egzamaya eğilim artar hem de lekelerin eğilimi artar. Yaz kış demeden 30 faktör ve üzeri güneş koruyucu güneşe çıkmadan önce mutlaka sürmek gerekiyor. Hastamızın cildinde çok fazla leke varsa, çillerinde bir artış varsa buna yönelik medikal tedaviler yapılabileceği gibi lazer uygulamaları, mezo terapi uygulamaları, PRP uygulamaları yapılabilir” şeklinde konuştu.

"Saç dökülmesini güneş, tuzlu su ve havuz suyundaki kimyasallar tetikleyebilir"

Vatandaşlara önerdiklerini uzman doktor kontrolünde yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Dr. Aktaş, “Merdiven altı işlem yapılan yerlerden uzak dursunlar, çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tür durumlarda mutlaka önce hekime danışılması ve hekimin önerileri doğrultusunda işlemlerin yapılmasını öneriyoruz. Saç için ise saç dökülmesini güneş, tuzlu su ve havuz suyundaki kimyasallar tetikleyebilir. Ama bunun yanında saç dökülmesini tetikleyebilecek birçok faktör daha var. Vitamin eksiklikleri, kansızlık, guatr hastalığı, bazı hormonal problemler. O yüzden hastanın saç dökülmesi çok şiddetli ise mutlaka bir hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptıktan sonra eksiklere yönelik tedavilerin düzenlenmesi gerek” ifadelerini kullandı.