Tatile çıkamayan vatandaşlar Çeme Reş'e koştu

Aşırı sıcakların baş gösterdiği Diyarbakır, Batman ve Mardin'de yaşayan vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek cennetten bir köşeyi andıran ve bölgede Çeme Reş olarak bilinen Karasu'ya akın etti.

Çınar'da bulunan ve bölge halkının Çeme Reş olarak adlandırdığı Karasu, üç ilin vatandaşlarının gözde tatil mekanı haline geldi. Aylardır korona virüs salgınının getirdiği kısıtlamaların bunaltması ve mevsimsel olarak aşırı sıcakların baş göstermesi, vatandaşları arayışa soktu. Uzak deniz ve tatil beldeleri yerine bulundukları illerin doğa güzelliklerini aramaya başlayan vatandaşlar, cennetten bir köşe andıran Çeme Reş'in yollunu tuttu.

''Bu yerlere sahip çıkılması gerekir''

Ailesiyle Karasu'ya gelen vatandaşlardan Hasan Kara, Çeme Reş'e Diyarbakır'dan piknik yapmak için geldiğini söyledi. Yerin çok güzel olduğunu belirten Kara, ''Herkese tavsiye ederim. Ailem ile beraber, torunlar, damatlar, gelinler, kızlarla beraber geldik. Sıcaklıktan dolayı Diyarbakır'dan çıktık, Burası çok serin, çok mükemmel bir yer. Batıya gideceğimize güzel yerlerimiz var, doğal yerlerimiz var. Lütfen buralara sahip çıkalım, temiz tutalım. Bizim çok güzel yerlerimiz var, herkese öneririm. Yollar biraz bozuk, yetkililer yollarla ilgilense güzel olur. Bu gibi yerlere sahip çıkılması lazım'' dedi.

''Turizm açısında ideal bir yer''

Akrabalarıyla Karasuya gelen Ömer Bilir ise Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden geldiğini, askerlikten önce küçük bir tatil yapmak istediğini dile getirdi. Karasu'ya ilk defa geldiğini ve güzel bulduğunu aktaran Bilir, ''Yüzmek için ideal. Bizim orada çok yüzülecek yer olmadığı için buraya geldik. Korona virüs vakaları çoğaldı. Antalya'ya gidemedik salgından dolayı. Bu yüzden biz de bize yakın olan Karasu dediğimiz buraya geldik. Bizim bu coğrafya bilindiği üzere biraz kurak ama burası baya bir yeşil. Tatil ve piknik için ideal bir yer. Şuanda da görüldüğü üzere nehirde de baya bir çöp var. İnsanlarımızın bu konu hakkında da baya bilinçli olmasını istiyoruz. Kendimi de dahil ederek buranın kalkınmasını istiyorum. Turizm açısında ideal bir yer. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum” diye konuştu.