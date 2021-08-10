Tatile gidemediler römorktan havuz yaptı

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte tatile gidemeyen vatandaşlar çareyi traktör römorkunda buldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Aşağı Molla Ali köyünde çiftçilikle Muharrem Solmaz, sıcaklıkların 45 dereceye yaklaştığı kentte çocukları sıcaktan bunalınca çareyi traktör römorkunu havuza çevirmekte buldu. Evin önünde bulunan bahçeyi çocukları için oyun alanına dönüştüren Solmaz, bahçede bulunan römorku naylon brandalarla kapladıktan sonra suyla doldurup çocuklarını serinletmeye çalışıyor. Köylerinin ilçeye uzak olması sebebiyle her gün ilçeye gidip gelemediklerini söyleyen Solmaz, çocuklar için imkan oluşturup bir nebze de olsa serinlemeleri için böyle bir çözüm bulduklarını kaydetti.

Öte yandan, havuzun içine girip serinleyen çocukların mutluluğu, köylüler tarafından kayda alındı.