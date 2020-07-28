Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Diyarbakır'da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeni ile gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Normal zamanlarda günlük 50 tepsi kadayıf çeşitleri üretilirken, bayram yoğunluğuyla bu rakam bine kadar çıkıyor.

Diyarbakır'ın tatlıda marka yüzü olan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, bayrama az bir süre kala yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Günlük 50 tepsi üretim yapıldığını belirten Altunbay, bayram yoğunluğuyla birlikte bunun bin tepsiye kadar çıktığını ve kendilerinin bu kadar tercih edilmesinin nedeninin, birinci sınıf malzeme kullanımı, kaliteli işçilik ve işlerini severek yapmak olduğunu vurguladı. Merdiven altı yapılan üretime de dikkat çeken Altunbay, sağlıksız şartlarda ve ucuz malzeme kullanıldığı için vatandaşın sağlığıyla oynandığını ve vatandaşların buna dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Türkiye'nin ağzını bizim Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandıracağız"

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamalarda bulunan Altunbay, bayrama az bir süre kala yoğun mesainin başladığını, normalde tek ya da iki vardiya ile çalışıldığını ifade etti. Bayram yoğunluğundan dolayı üç vardiyaya çıktıklarını aktaran Altunbay, "Bayramda gelen siparişlere yetişmek adına üç vardiya ile çalışıyoruz. İlk etapta dört çeşit un ve sudan elde ettiğimiz burma kadayıfı üretiyoruz. Daha sonra da tepsinin altına pekmez ve tereyağı sürüyoruz. Burma kadayıfın daha iyi kızarması için. Tereyağını sürdükten sonra burma kadayıfın içine öğütülmüş fıstık ve çiğ kadayıfı harmanlıyoruz. Fıstıklı ya da cevizli isteğe bağlı hangisini isterlerse içine sarıp tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdikten sonra pişme aşamasında da ocağa bırakıyoruz. Yaklaşık 5 dakika piştikten sonra yağını veriyoruz. Piştikten sonra bir 5 dakika dinlendirip şerbetini veriyoruz. Bir 15 dakika dinlendikten sonra da tüketilmeye hazır oluyor. Burma kadayıf, fıstıklı ve cevizli dayanma süresi daha çok olduğu için fıstıklı ve cevizli kadayıf daha çok tercih ediliyor. Fıstıklı kadayıf 65 lira, cevizli kadayıf 55 lira, baklava çeşitlerimizde var. Fıstıklı 75 lira, cevizli 70 lira. Korona virüsten dolayı hijyen tedbirlerimizi de üst seviyeye çıkarttık. Halkımıza daha hijyenli tatlı bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

“Fıstık yerine bezelye veya yer fıstığı boyanıp halkımıza fıstık diye veriliyor”

Merdiven altı işletmecilere de dikkat çeken Altunbay, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben tatlıyı 65 liraya satarken, adam 25 liraya, 20 liraya tatlı satıyor. Kalitesiz ürünlerin tüketilmesini istemiyoruz, sağlıklarını bozar. Biz şeker pancarından üretilmiş toz şeker kullanıyoruz. Onlar daha ucuz, daha rahat elde ettikleri glikoz şekerini kullanıyorlar. Milletimizin sağlığıyla oynuyorlar, milletimizin dikkat etmesini istiyoruz. Fıstık yerine bezelye ve yer fıstığını boyayıp halkımıza fıstık diye veriyorlar. Normalde biz günlük üretimimiz 50 tepsi civarında. Bayramdan dolayı şuan bayrama hazırlık yapıyoruz, yaklaşık 500-600 tepsi, bin tepsiye yakın üretip tüketeceğiz inşallah. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi olarak bizim farkımız kalitemizdir. Kullandığımız ürünlerin hepsinin birinci sınıf olmasıdır. İyi bir işçilik, iyi bir ustalıktır. İşimizi severek yapıyoruz. Severek yaptığımız içinde güzel şeyler, kaliteli tatlılar elde ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından tercih ediliyoruz. Bayramdan dolayı şehir dışından birçok ilden sipariş geldi, tatlı göndereceğiz. Tüm Türkiye'nin ağzını bizim Diyarbakır burma kadayıfıyla tatlandıracağız."