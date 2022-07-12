TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin”

Çeşitli temaslarda bulunmak için Diyarbakır'a gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu, kültürlerin barış içerisinde yaşamasını, savunan bir parti olduğunu kaydederek, "Onun içindir ki, Türkiye'yi barışa barışa büyüteceğiz, barışa barışa değiştireceğiz diyoruz. Bir Kürt yurttaşımız, Kürt gibi yaşamak istiyorsa, Alevi yurttaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa, Zaza yurttaşımız, Zaza gibi yaşamak istiyorsa, Süryani, Ermeni, Musevi yurttaşımız, kendi gibi yaşamak istiyorsa, bunun kimseye zararı yoktur. Bırakın, herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin. Bırakın herkes kendi inanç, kültür ve geleneklerine çocuklarına ve torunlarına istediği gibi öğretsin. Biz, milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olsun, diye varız. Türkiye'yi varlığa, berekete, adalete ve huzura, kavuşturacak olan parti TDP'dir” dedi.