TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu'ndan eğitim çıkışı

Hiç kimse benim çocuğum ile Diyarbakır'ın köyündeki çocukla aynı sınava sokma hakkına sahip değildir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Diyarbakır Koleji'ni gezdi. Pehlivanoğlu, kolej gezisinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan TED Diyarbakır Kurucu Müdürü Mehmet Kaya, Pehlivanoğlu'nun dönem dönem kendilerini ziyaret edip TED'in marka kimliğinin bölgede hakim olması konusunda önemli destekler aldıklarını söyledi. Kaya, “Biz tüm varlığımızı yaşamımızı bu bölgeden kazandık, bize göre bu okulda bu bölgeye verdiğimiz borcumuzdur” diye konuştu.

“Şükürler olsun ki FATİH projesinin ikinci ayağı iptal edildi”

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Üyesi ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED'in 90. yılında olduklarını neredeyse cumhuriyet ile eşdeğer bir kurumdan bahsettiklerini söyledi. Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

“Akıllı öğretmen ihtiyacınızın olduğu yerde size akıllı tahta verirler. Sosyal devletin en önemli sorumluluğu, evlatlara adaletli bir eğitim verme ihtiyacıdır. Farklı burs sistemlerine başladık. Annesinin, babasının parası olmadığı için önünde duvar olan çocuklarımızın bu ülkede öncü olup başka çocukların yaşamlarında katkı verip kaderlerini değiştirmesi üzerine bir strateji ile gittik. Bu ülkenin en büyük sorunu bir türlü seçim kurtarmaktan nesil kurtarmaya fırsat bulamıyoruz. Nesil kurtarmak belki bizim yaşamımızın sonunda göremeyeceğimiz bir şeydir, ama evlatlarımızın, torunlarımızın bizim mezarlarımızın başına gelip dua etmelerini sağlayacak bir sorumluluktur tam eğitim bursu ile bugün Türkiye'de bin 800 civarında mezun vermeye başladık. İlkokuldan aldığımız öğrencilerimiz TED okullarında tüm ihtiyaçları karşılanarak üniversitenin sonuna kadar, hatta üniversiteden sonra da okuyorlar. Eğitimdeki birinci sorun iz bırakma sorunudur. İkincisi okullar arasındaki eşitsizliktir. Şükürler olsun ki FATİH projesinin ikinci ayağı Bakan tarafından onaylanmadı. Bizim paralarımızı daha eğitim niteliğini arttıracak akıllı öğretmen yerine akıllı tahtanın konmayacağı noktaya koymamız lazım. Hiç kimse benim çocuğum ile Diyarbakır'ın köyündeki çocukla aynı sınava sokma hakkına sahip değildir. Sokabilmeniz için önce eşit de olmasa adaletli bir eğitim vermeniz gerekir.”

Konuşmaların ardından toplantı sohbet şeklinde devam etti.