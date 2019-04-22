Tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi kadın, kerpiç evde akreplerle birlikte yaşıyor. Eşinin şiddet uyguladığı acılı anne, yetkililerden kendilerine yardım bekliyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde tek odalı kerpiçli evinde yaşam mücadelesi veren F.G., küçük yaşta annesi tarafından terk edildi. Babası tarafından 18 yaşına kadar büyütülen F.G. amcasının oğlu ile evlendi. Bir kız çocuğu sahibi olan F.G.'nin eşi, çalışmadığı her gün kendisine şiddet uyguluyor. Kerpiç evde küçük çocuğu ile akreplerin içinde yaşam mücadelesi veren F.G., evliliğinin kurtarılmasını ve kendisine yardım edilmesini bekliyor.

“Öz annemden görmediğimi üvey annemden gördüm"

“Çocuklar Üşümesin” gönüllüleri tarafından ulaşılan ve Osmaniye'den amcasının oğlu ile evlendikten sonra Diyarbakır'a geldiğini belirten F.G., bazen ekmek bulduklarını ama çoğu zaman aç olduklarını söyledi. F.G., "Ben annemi hiç hatırlamıyorum, o gittiğinde çok küçüktüm. Dedemin ve babamın elinde büyüdüm, başımı onlar yıkardı. Kimi gün yengemlerde yemek yerdik, kimi gün ise yemek yemezdik çocukluğumuz rezillikle geçti. Öz annemde tek hatırladığım şey annemden yemek istedim diye beni pencereden attı. Kimse beni yerden kaldırmazken, gözümü açtığımda sadece babamı gördüm. Daha sonra annem ve babam ayrıldılar ortada kaldım. Kimse bana bakmadı, daha sonra üvey annem geldi, ama ben ondan hiç şikayetçi değilim, dünyanın en iyi annesi odur. Benim öz annemin yapmadığını üvey annem yaptı” dedi.

"Evin ihtiyaçlarını isteyince eşim şiddet uyguluyor"

18 yaşına geldikten sonra amcasının oğluyla evlendirildiğini belirten F.G., 1 liraya bile muhtaç kaldıklarını söyledi. Evin ihtiyaçlarını istediğinde eşinden şiddet gördüğünü kaydeden F.G., “Eşim çalışmıyor çabalamıyor, bazen 1 liraya bile muhtaç oluyorum. O kadar çaresizim ki bazen ev ihtiyaçlarını eşime söylediğimde bana ben ne yapayım dedi, sonra kalkıp beni dövüp, kafamı kırdı, vücudumun birçok yerini kesti hala izler duruyor. Daha sonra kaynanam kafamdaki kanı durduramayınca üzüntüden tansiyonu yükseldi, ben karakola gidince oda hastaneye kaldırdılar, kısmi felç geçirdi. Eşimin böyle yapmasının sebebi işsizlik ve yokluk. Benim tek isteğim kızımda benim gibi yokluk çekmemesi. Devlet herkese el uzatıyor bana da uzatsın, evliliğimi kurtarmak istiyorum. Eşim veya benim için iş istiyorum Allah rızası için yardım edin” diye konuştu.