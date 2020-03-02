Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesinde tek odalı evde psikolojik sorunları olan eşi ile birlikte yaşama tutunmaya çalışan Seniha Gezer, yetkiler ve hayırseverlerden kendilerine yardım eli uzatılmasını bekliyor.

Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesinde tek odalı evde kalan Seniha Gezer ve Veysi Gezer çifti 400 lira engelli maaşıyla, hayata tutunmaya çalışıyor. Eşinin yılar önce yaşadığı bir olay sonrası psikolojik sorunları olduğunu kaydeden Seniha Gezer, "Bazen yakınlarımız bana ‘Nasıl dayanıyorsun bu hayata, eşinle çok zor şartlar altında yaşıyorsunuz, üstelik eşinin psikolojik sorunları var' diyor. Eşim ve ben birbirimizin ahiretiyiz. İyi günde de kötü günde de yanında olacağım. Biz birimize destek olmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bu zor günleri de atlatıp, huzura kavuşacağız. Bizi sadece ölüm ayırır. Eşim ve benim devlet yetkililerimizden ricamız, bana iş temin etsinler. Çalışıp helal kazancımla borçlarımı ödemek ve evimin geçimini temin etmek istiyorum. Böylelikle hem kimseye yük olmamış oluruz, hem de kendi kazancımızla evimizi geçindiririz. Eşim ve ben kimseye muhtaç olmak ve el açmak istemiyoruz. Sadece alnımızın teriyle çalışıp, hayatımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.