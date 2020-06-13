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Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan Hüseyin'in yardımına Merve öğretmen yetişti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesine Merve öğretmen sayesinde ulaştı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ihtiyacı olan tekerlekli sandalyesine Merve öğretmen sayesinde ulaştı.


Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan lise 3. sınıf öğrencisi Hüseyin Yıldız'ın tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen Merve Ceylan isimli öğretmen kolları sıvadı. Hayırseverlerle iletişime geçen Merve öğretmen Hüseyin'in hayali olan hediyesini ulaştırdı. Yeni bir tekerlekli sandalye hediyesi alacağını öğrenen Hüseyin, takım elbisesini giyerek hediyesini karşıladı. Hüseyin Yıldız, "Lüks otomobil gibi yeni sandalyem, güzel giyinmem gerekiyordu" dedi.


Hüseyin'in geleceğe dair en büyük hayalinin avukat olmak olduğunu dile getirirken Merve öğretmen bu konuda da elinden geleni yapıp kendisine destek olacağını söyledi. Hediyesini almaya gelen Hüseyin'in sevinci ve heyecanı gözlerinden okunurken hem Merve öğretmen hem de kendisine hediyesini yollayan İsmail Öner ise bu hayra vesile olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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