Teknoloji buluşmalarının 73'üncüsü Diyarbakır'da gerçekleştirildi

Türkiye teknoloji buluşmaları KOBİ'ler için dijital dönüşüm toplantılarının 73'üncüsü Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayelerinde, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası desteği ile 29 kurumsal firmanın sponsorluğunda Türkiye'de farklı illerde yapılan Türkiye teknoloji buluşmaları KOBİ'ler için dijital dönüşüm toplantısı Diyarbakır'da bir otelde yapıldı. Kurumsal sponsorlardan 18 konuşmacının dijital dönüşüm ile ilgili sunumların paylaşılacağı etkinliğe Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, TOBB e-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, sponsor firmaların temsilcileri, bölge oda başkanları, işletmeler ve dijital dönüşüm ile ilgilenenler katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan TOBB e-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Türkiye Ticaret Meclisi olarak ülke genelinde e-ticaret seferberliği başlattıklarını belirtti. Özdemir, "E-ticaret seferberliği kapsamında yerelde Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak çalışma yapmayı planlıyoruz. 1 yıl boyunca yerelde KOBİ'lere e-ticaret sitelerinin kuruluşu, eğitim ve danışmanlık desteği vermeyi öngörüyoruz. İşletmelere balık tutmaktan ziyade olta vererek e-ticarete geçmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye teknoloji buluşmalarını Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile TOBB öncülüğünde 29 kurumsal sponsor ile başlattıklarını ve 90 milyon lira bütçe ile Türkiye'ye yaydık” dedi.

"Günümüz koşullarında insan kaynağı en önemli cevher"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise, dijital hayatın çok hızlı geliştiğini, imalat, sağlık, eğitim gibi her alanda, her sektörde önlerine çıktığını söyledi. Kaya, "E-ticaret sektörü her yıl geleneksel perakende sektöründen yaklaşık yüzde 1 oranında pay çalıyor. Dijitalleşme ile küresel piyasalarda rekabet artıyor ve online irtibat önem kazanıyor. Ancak, Türkiye genelinde firmaların sadece yüzde 22'si dijital teknolojiler hakkında bilgiye sahip. Teknolojik bilgiye sahip firmalar da dahi yıllık ciroların maksimum yüzde 1'inin bu iş için ayrıldığını görüyoruz. Yurt dışında ise bu oran ortalama yüzde 3 civarında" diye konuştu.

"Hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak"

Daha sonra TOBB adına konuşma yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, bugün 73'üncüsü düzenlenen etkinliğin her defasında daha büyük bir ilgi ve katılımla geçtiğini söyledi. Türkiye'nin cari açık ve işsizlik sorununun dijital ekonomiye, e-ticarete ve özellikle e-ihracata yatırım yaparak çözülebileceğini aktaran Yeşil, "Yakın bir zamanda içerisinde küresel e-ticaret 4 trilyon dolara, e-ihracat 1 trilyon dolara ulaşacaktır. Artık hedefimiz küresel e-ticaret pastasından pay almak olmalıdır. Dünya ekonomisinde ve ticaretinde payımızın şu anda yüzde 1 civarında olduğunu, bunu arttırmak zorundayız. TÜİK verilerine göre 16-24 yaş grubunda bilgisayarda sunum hazırlama oranının yüzde 51 olduğunu, ancak dijital kod yazma oranının yüzde 5 olduğunu belirterek, Türkiye'nin e-devlet alanında başarılı olduğunu, ancak artık dijital devlet, dijital belediyelere geçilmesi ve dijital yetkinlik desteğinin kurumlara ve işletmelere verilmesi gerekir" diye konuştu.