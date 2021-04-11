Tekstil OSB yolu trafik akışına uygun hale getirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik akışına uygun şekilde yapılmayan ve birçok kazaya sebep olan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşak ve bağlantı yolunu yeninden düzenledi. Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ yolu üzerinde yer alan ve trafik akışına uygun şekilde yapılmayan ve genel olarak ağır tonajlı araçların kullandığı OSB kavşak ve bağlantı yolunda çalışma başlattı. Ekipler, birçok kazaya sebep olan kavşak ve bağlantı yolunda ilk etapta alt yapı çalışması yürüttü. Bu kapsamda yolda toplam 2 bin ton temel malzemesi kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Tekstil OSB kavşak ve bağlantı yoluna 900 ton sıcak asfalt serdi. Yapılan titiz çalışmayla trafik akışına uygun hale getirilen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Elazığ bağlantı yolu yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Bakım ekipleri, kentte Yusuf Azizoğlu, Evrim Alataş, Mezopotamya ve Siverek caddelerinde çalışmalarına devam ediyor.