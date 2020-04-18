Tele takılan ebabil kuşunu belediye çalışanları kurtardı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir inşaatın tellerine takılan ebabil kuşu, belediye çalışanları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Çınarlı esnaf Mehmet Emin Babur, inşaat alanında tele takılı halde kalan ebabil kuşunu gördü. Belediyeyi arayarak yardım isteyen Babur bu sırada kendi imkanları ile kuşu kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra bölgeye gelen belediye ekipleri, kuşu takılı yerden kurtarıp yem ve su verdikten sonra doğaya bıraktı. Babur, belediye ekiplerine teşekkür etti.