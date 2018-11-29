Telefona dokunma kitaba dokun projesi başarılı oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulunda “Telefona Dokunma Kitaba Dokun” sloganıyla başlatılan proje başarılı oldu. Bu proje kapsamında 7'den 70'e hem gençler hem de veliler kitap okuyarak teknoloji bağımlılığından kurtulup kitaplara dokunmaya başladı. Z Kuşağının yeni kitap kurtları geleceğe emin adımlarla bakmaya başladı.

Kayapınar Belediyesi tarafından okula yapılan Z Kütüphanesi, hem öğrencilerin hem de velilerin yararlanmasını sağlayarak teknoloji bağımlısı olanları kitaplara yönlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Yenellik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, 81 ilde tavsiye ettiği projeyi Diyarbakır'da gerçekleştiren Piri Reis Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zelal Baydili bu proje kapsamında teknolojiye karşı savaş açtıklarını söyledi. Baydilli, “Milli Eğitim Bakanlığı Yenellik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, 81 ilde tavsiye ettiği projeyi okulumuzda uyguluyoruz. Bu projeler kapsamında bizler gönüllü öğretmenler olarak, Z Kütüphanesi için her türlü kitaplarımız mevcut, bunları çeşitli takvim periyotlarla öğrencilerimize okutuyoruz.” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kez de velilerimizi davet etmek istedik, hem kütüphaneyi tanıtmak anlamında hem de boş vakitlerini değerlendirmeleri gereken ortam olduğunu tanıtmak için. Proje kapsamda okullarımızda uyguladığımız çalışmalar sonucunda her ay periyodik olarak çocuklarımıza dönüşümlü bir şekilde kitapları okutuyoruz. Etkinliğimizde kendi aralarında okuduğu kitaplar ile ilgili sınavlar, yarışmalar yaptırıyoruz. Dereceye girenlere çeşitli ödüller taktim ediyoruz. Bu kez de velilerimizi işin içine katmak istedik, öğrencilerimizle yaptığımız bu etkinlikte, velilerin rol model olacağını düşündük. Hem okuma kültürünü yaygınlaştırabilmek hem de bu konuda farkındalığı artırabilmek anlamında velilerimizi de okulumuza davet ettik. Velilerimizin duyarlılığını görmek bizi de mutlu etti. Son çeyrek asırda özellikle de sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle beraber, teknoloji bağımlılığının hat sefaya ulaştığını görüyoruz. Yeni nesil olan Z Kuşağında ziyadesiyle hissedebiliyoruz. Bu amaçla velilerimizin kitaplara dokunmasını istedik, ‘Telefona Dokunma Kitaba Dokun' sloganıyla yola çıktık. Velilerimiz kitaplarına dokunarak çocuklarına da hissettirmiş olacaklar” dedi.

Okul Müdürü Ahmet Çelebi ise, etkinliklerin amacının teknolojik bağımlıktan kaynaklı olarak bireylerin aynı ortamda birbirlerine uzak kalmalarına sebep olan bu esareti kırmak olduğunu belirterek “Telefona Dokunma Kitaba Dokun” sloganıyla hem öğrencilere hem de onların yetişmesi için kendileriyle paydaş olan velilere kitap okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak istediklerini söyledi.

Velilerden Abdullah Eroğlu, okulun böyle bir faaliyette bulunması, öğrenciler ve veliler açısından çok iyi bir şey olduğunu aktararak projenin sadece Kayapınar ilçesindeki Piri Reis Ortaokulunda değil, kentin ve ülkenin tamamına yayılmasını istediklerini belirtti. Eroğlu, “Teknolojik gelişmeler alıp başını gidiyor. Genç nesiller sosyalleşmenin dışına çıktı, öğretmenlerimiz sayesinde bunun önüne geçebiliriz. Bu yüzden tüm velilerimiz, öğrenci ve çocuklarına belirli zamanlarını ayırıp en az yarım saate olsa beraber kitap okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Güler Özlü isimli veli ise böyle bir etkinliği düzenleyen hocalara teşekkür ederek “Elimizden ne gelirse yapacağıma inanıyorum. Ben 2009'da ‘Diyarbakır Okuyor' projesinde birinciliğim var. Sırf çocuklarıma örnek olmak adına katıldım ve şuan çocuklarımla beraber çok güzel kitap okuyorum. Bu projelerin devamını gelmesini istiyoruz, çünkü günümüzde sadece çocuklar değil büyüklerde teknoloji maalesef ileride. Böyle bir etkinlik olduğu için daha çok kitap okuma imkanımız olacağından çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.