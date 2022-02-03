TEM ve istihbaratın titiz çalışması sonucu Diyarbakır İHD şubesine operasyon

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturması Diyarbakır'a sıçradı. Diyarbakır İHD Şubesinde şafak vakti başlatılan operasyonda aramalar devam ediyor.

Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri Ferhat Berkpınar'ın örgütle temasının tespit edilmesiyle bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Berkpınar'ın evinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor. Ferhat Berkpınar'ın kardeşi Fırat Berkpınar'ın 29 Nisan 2017'de Adıyaman Akçalı köyü kırsalında Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edilen bilgiler arasında. Soruşturma devam ediyor.