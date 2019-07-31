Temiz Bağlar için 90 yeni araç

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçedeki temizlik sorununu çözmek için araç filosuna 90 yeni araç ekledi.

Bağlar Belediyesi'nin ilçedeki temizlik sorununu çözmek amacıyla satın aldığı son model gelişmiş teknolojinin özelliklerini yansıtan 90 temizlik aracı görücüye çıktı. Bir süre önce yapılan ihale ile satın alınan araçlar belediyenin Makine İkmal Müdürlüğü tarafından teslim alındı. İlçede vatandaşların şikayetlerine konu olan temizlik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla “Temiz Bağlar” sloganıyla çalışma başlatan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni araçları inceledi. Yeni alınan aracın direksiyonuna geçen Başkan Beyoğlu bir süre deneme yaptı. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan araçlar arasında çöp toplama, süpürme, harfiyat taşıma, sokak temizleme, cadde yıkama ve cami yıkama temizleme gibi önemli araçlar yer alıyor.

"Bağlar'ın temizlik sorunu kalmayacak"

Bağlar'ın ciddi anlamda temizlik sorunu olduğunu ve bu amaçla araç filosuna 90 yeni araç eklediklerini belirten Başkan Beyoğlu, Bağlar sokaklarının bundan sonra kötü görüntüler yerine temizlikle gündeme geleceğini söyledi. Başkan Beyoğlu, “İhaleyi yaparken firmadan özellikle araçların teknolojinin son imkanlarına sahip olmasını istedik. Hepsi sıfır kilometre, modern özelliklere sahip araçlardır. Bir yerde huzur temizlikle başlar. Bir yer temiz değilse orada ne yapsanız anlamı kalmaz. Temizlik huzurdur, barış ve kardeşliktir. Bizim anlayışımızda hizmet vardır, siyaset yapmak yoktur. Bağlar bizim dönemimizde ciddi bir hizmet görecek. Bunu hem kendi imkanlarımızla hem de uyum içerisinde çalışacağımız devletin ilgili kurumlarıyla beraber gerçekleştireceğiz” dedi.

"Ekiplerimiz her gün sokaklarda olacak"

Hizmet aşkıyla gece gündüz çalıştıklarını ve önemli projeleri oldukları aktaran Başkan Beyoğlu, kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik önemli projeleri hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Beyoğlu, “Bağlarımızın sokakları tertemiz olacak. Kötü kokular ve pislik yerine temizlik kokacak, gül kokacak. Vatandaşlarımız bu hizmeti yaşayarak fark edecekler. Temizlik seferberliği başlattık. Ekiplerimiz yeni araçlarımızla beraber her gün sokaklarda olacak. Biz halkımızı seviyoruz. Bunu da sokaklarımızı temiz tutarak ve hizmet yaparak göstereceğiz” diye konuştu.