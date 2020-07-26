Temiz Bağlar için çevre koruma ekibi kuruldu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede çevre koruma bilincini yaymak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 7 kişilik ekip oluşturdu. Ekip, gün boyu ilçede gezerek esnafları ve vatandaşları çevre hassasiyeti konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 7 kişiden oluşan ekip oluşturularak ilçede çevre koruma bilincinin yaygınlaştırılması için mücadele veriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile deneyimli personellerin dahil edildiği ekip, aşırı sıcak havaya rağmen ilçeyi karış karış gezerek çevreyi korumanın önemini anlatıp kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem uyguluyor. Yere çöp atılmaması konusunda vatandaşları hassas davranmaya davet eden ekipler, ilçede hafriyat sahası belirlendiğini açıklayarak belirlenmiş olan bu alanlar dışında hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atığı dökülmemesi için telkinlerde bulunuyor. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle temizliğin hayati önem kazandığına dikkat çeken çevre koruma ekibi, kuralları ihlal edenlerin cezalandırılacağını dile getirerek vatandaşlarla bilgi paylaşımında bulundu.

“Vatandaşlarımızdan yüksek hemşehrilik hassasiyeti bekliyoruz”

Hafriyat faaliyetlerinin daha düzenli, verimli, etkin yürütülmesi ve denetimlerin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikleri günden bu yana temiz bir Bağlar imajı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek bu konuda seferberlik ilan ettiklerine dikkat çekti. Çevreyi korumanın yüksek bir hemşehrilik bilinci gerektirdiğini anlatan Beyoğlu, şöyle konuştu:

“Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz. Teknik anlamda ve personel bakımından sorunumuz yok. Çevre bilincini yaymak üzere temizlik işleri müdürlüğümüz bünyesinde bu iş için ekip oluşturduk. Ekiplerimiz vasıtasıyla gerekli uyarıları yaparak yasal işlem uyguluyoruz. Ancak bizim çabalarımız tek başına yetmez. Vatandaşlarımızdan yüksek bir hemşehrilik hassasiyeti ile hareket etmelerini istiyoruz. Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hafriyat ve inşaat atıklarına izin vermeyeceğiz. İlçemizi hep birlikte temiz tutalım ve koruyalım.”