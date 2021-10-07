‘Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' resim sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de gençlere çevre bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlediği resim yarışmasının sergisini açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün Dicle Nehrinin kirlenmesini önleyecek Bismil Atık Su Projesi kapsamında çevre temizliği bilincinin gençlere kazandırılması amacıyla düzenlediği 'Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' temalı resim yarışması sona erdi. Yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergi Bismil Kardeşlik Parkı'nda Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla açıldı. DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yürük, sergi açılışında yaptığı konuşmada, projenin amacının Dicle Nehrinde yaşayan canlıların yaşam koşullarını tehdit eden su, çevre ve yer altı sularının kirlenme riskini azaltmak olduğunu söyledi.

Etkinliğin temizlik gününün önemi çerçevesinde farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Yürük, “Bu önemli günde, çevre gönüllüleri dünyayı zararlı atıklardan kurtarmak için bir araya geliyor. Bizde, Dünya Temizlik Günü temalı resim yarışmamız kapsamında ‘Temiz Dicle, Sağlıklı Yaşam ve Bismil' mottosu ile Bismil ilçesi öğrencilerine çevre temizliği bilincini kazandırılmasını amaçladık” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.