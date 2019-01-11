Teniste şampiyon Diyarbakır Muazzez Sümer

Daha önce basketbol, atletizm ve atıcılıkta önemli dereceler elde eden Muazzez Sümer MTAL, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

8-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda önemli rakipleri dize getiren Muazzez Sümer MTAL, yarı final maçında Bahçeşehir Kolejini mağlup ederek, adını finale yazdırdı. Final maçında Final Okulları takımıyla karşılaşan Muazzez Sümer MTAL, 6 saat süren ve büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı 3-2 kazanarak, mutlu sona ulaştı. Muazzez Sümer MTAL Müdürü Ufuk Yakut, öğrenciye ve spora yönelik çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yakut, basketbol, atletizm ve atıcılıktan sonra kort tenisinde de önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

“Kadına fırsat verilirse başarı gelir”

Yakut, kort tenisinde başarılı olmalarının temelinde okullarına kurdukları tenis sahasının büyük etkisi olduğunu kaydetti. Yakut, “Kadınlara fırsat verilmesi halinde neler yapılacağını kızlarımız çok güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Kadın basketbolunda elde ettiğimiz çok önemli başarıların ardından, atıcılıkta ve atletizmde büyük dereceler elde ettik. İl, grup ve Türkiye şampiyonluklarına imza attık. Bireysel olarak öğrencilerimiz, önemli dereceler elde ettiler. Görme engelli bir kızımız Türkiye'nin en iyi atletleri arasında derece yaptı. Son olarak kort tenisinde de başarılı olduk. Geçen yıl kurduğumuz bu takımımız, kısa sürede Diyarbakır şampiyonu oldu ve grup müsabakalarına katlıma hakkını elde ettiler. Kort tenisinde elde edilen başarıda, okulumuza kurduğumuz tenis sahasının büyük etkisi oldu” dedi.

Kaymakam Kartal'a teşekkür

Okullarına tenis kortunun kurulmasına büyük katkı sunan Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal'a teşekkür ettiğini vurgulayan Yakut, "Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Beyefendinin sayesinde okulumuzun tenis kortu sahası oldu. Öğrencilerimizin faydalandığı bu alanda, çok önemli tenisçiler çıkacaktır” diye konuştu.

Antrenör Remzi Atlı da elde edilen dereceden dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı. Atlı, “Kısa sürede kurduğumuz bu ekibimiz, kort tenisinde Diyarbakır'da söz sahibi oldu. Bu nedenle öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiremiz Ufuk Yakut'ta ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onun desteği ve yakınlığı olmasaydı ne bu tenis sahamız ne de bu başarılar olurdu. Bu nedenle elde edilen bu başarıda müdiremizin büyük katkısı var” dedi.

Diyarbakır'ı grup müsabakalarında temsil etme hakkını elde ettiklerini belirten Atlı, “Grup müsabakaları 6-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. İzmir ve Kocaeli'nde gerçekleşecek. Bizim hangi grupta yer alacağımız daha sonra belli olacak. Şimdilik bize verilen bilgi bu yönde. Ama biz hazırlıklarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Diyarbakır'ı grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hedefimiz, grup birincisi olup, Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılmaktır” şeklinde konuştu.