Terör mağduru ailelerin HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti bin 232 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 232 gündür aralıksız sürüyor.

2016 yılında oğlu Aziz Demir'in HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren anne Güzide Demir, 7 yıldır evladını görmediğini belirtti. Evladına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Demir, “4 senedir biz burada oturma eylemi gerçekleştiriyoruz. Oğlumu 2016 yılında 16 yaşındayken götürdüler. Şimdi 23 yaşındadır. Oğlumu ben HDP'den istiyorum. Oğlum sabah dükkana gitti daha sonra onu göremedik. Çocuklarımız gelmeyene kadar biz buradan kalkmayacağız. HDP bizden ne istiyor. Çocuklarımızı bize geri göndersinler. Aziz oğlum sen neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum 7 yıldır senin peşindeyim. Orası senin yerin değil” dedi.