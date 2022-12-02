Terör örgütü PKK 4 torununu yetim bıraktı, amcalarını da kaçırdılar

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 187'nci gününde devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Anne Çiftçi, “Şu anda 4 yetim boynumda bıraktılar, oğlum mağaralarda, bende burada HDP binası önünde mahkum oldum. Diğer oğlumda mezarda mahkumdur. 4 yıldır buradayız, evlatlarımızı HDP'den almadan gitmiyoruz. HDP, kirli ellerini üzerimizden çekip evlatlarımızı bize versin. Eğer o yolu tercih ediyorlarsa kendi evlatlarını götürüp dağa bıraksınlar bizim evlatlarımızı bize versinler. Yeter artık Rojhat oğlum, anneni görüyor ve duyuyorsan bak 39 evlat ailelerine geldi, teslim oldular. Bu acıları bize yaşatma, sen orada rezillik çekiyorsun bizde burada çekiyoruz. Geri dön, teslim ol” çağrısında bulundu.