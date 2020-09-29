Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor

5 Eylül 2020'de evlat nöbeti eylemine katılan baba Fettah ile anne Perihan Kaya, güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Cuma Kaya ile buluştu. Kaya ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çocukların terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 391'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Bingöl'de ikamet eden ve 2015 yılında açıköğretim sınavı için gittiği Karlıova ilçesinde kandırılarak dağa kaçırılan Cuma Kaya, Diyarbakır ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ile istihbarat ekipleri tarafından yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde silahsız ve teçhizatsız şekilde teslim oldu. Şırnak'taki işlemlerinin ardından Cuma Kaya, Diyarbakır'a sevk edildi.

Acılı anne evladının bacaklarına kapandı

5 Eylül 2020'de HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek evlat nöbeti eylemine katılan baba Fettah Kaya, oğlunun teslim olduğu haberini gözyaşları içinde karşıladı. Diyarbakır'a getirilen Cuma Kaya, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluştu. Acılı baba, gözyaşları içinde oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, anne ise evladının bacaklarına kapandı. Yapılan kısa görüşmenin ardından Cuma Kaya, ifadesine başvurulmak üzere sorgu odasına alındı.

18 aile evladına kavuştu

Cuma Kaya ile birlikte 18 aile evlatlarını teröristlerin elinden kurtarmayı başardı. Daha önce Hacire Akar'ın oğlu Mehmet, Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen ve Bayram Çetin'in oğlu Erdal Çetin ile Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan Akkuş ailelerine kavuşmuştu.