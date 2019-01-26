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Terör örgütü PKK'nın sözde 'Gizli güç' olarak şehirde görevlendirdiği terörist yakalandı

Diyarbakır’da silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen Şervan Fargin kod adlı M.

Diyarbakır'da silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen Şervan Fargin kod adlı M.K. isimli terörist İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.K 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklandı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada 2015 yılı temmuz ayı içerisinde PKK ve KCK terör örgütüne katılım sağlayan Şervan Fargin kod adlı M.K'nın. aranma ve yakalanma kaydı bulunduğu belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla Diyarbakır'da yakalanan teröristin silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği, 1 yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, 1 yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevkedilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen Şervan Fargin kod isimli M.K. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda; Şervan Fargin kod M.K. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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