Terör uzmanı Muğlu'ya suikastten yara almadan kurtuldu

Ankara'dan İstanbul'a özel aracıyla bir programa gitmekte olan Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu seyir halindeyken suikaste uğradı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından aracında suikaste uğrayan Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, yara almadan kurtuldu. Alınan bilgiye göre ölümden son anda kurtulan Muğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savcılık ve diğer resmî kurumların soruşturma ve incelemeleri devam ettiği için ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı belirtildi. Muğlu emekli asker kimliği dışında yıllardır ulusal, uluslararası bir çok TV, radyo, gazete, dergi gibi bir çok yayın kuruluşunda terör örgütlerinin kanlı yüzünü anlatıyordu. Yaklaşık 40 yıldır yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan PKK ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere diğer terör örgütlerini, bunların uzantılarını, siyasi destekçilerini ve sevicilerinin nasıl birer maşa ve hain olduklarını her platformda dile getiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Muğlu kısa bir süre önce çıkarmış olduğu “Terör ve Derin Siyaset” adlı kitabı; hem içerik olarak hem de kapak resmi olarak büyük bir ses getirmişti. Muğlu kitabın kapağında PKK terör örgütünün sözde bayrak olarak kullandığı bez parçasını ayakları altına alarak çektirmiş olduğu fotoğrafını kullanmıştı.