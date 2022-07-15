Terör yakıp yıkmıştı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri orada kutlandı

Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü 6. yıl dönümü nedeniyle Sur ilçesi terörün yakıp yıktığı Kurşunlu Cami olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri, Sur ilçesi terörün yıktığı 2019 yılında da yeniden ibatede açılan Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanı'nda düzenlendi. Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Diyarbakır 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm General Yılmaz Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü çerçevesinde Keçi Burcu önünde resim sergisi açılmasıyla başlanan etkinlik daha sonra yürüyüş ile devam etti. Yapılan yürüyüş Sur ilçesi Kurşunlu Meydanında sona ererken, burada yapılan ve binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma canlı olarak alandaki vatandaşlara verildi. Açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, o gece meydanlarda olan vatandaşlara teşekkür ve şükranlarını sunduğunu aktardı. Vali Su, "15 Temmuz gecesi ülkemizin gelişmesini, kalkınmasını hazmedemeyen küresel bir güç olmasını istemeyen düşmanlar FETÖ terör örgütünü kullanarak ülkemizin geleceğini işkal etmek vatanımızı bölmek ve parçalamak üzere darbe teşebbüsünde bulundular. Ama yüce milletimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde meydanlara inerek tanklara, uçaklara, bombalara kendilerini siper ettiler. O hain darbe girişimini bertaraf etti. bu yüce milletimizin azminin ve kararlığının zaferi. Tarih boyunca yüce milletimiz hiçbir zaman bağımsızlık ve özgürlüğünden taviz vermemiştir. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere o gece meydanları dolduran tüm milletimiz sağ olsunlar” dedi.