Teröristler Kapan'a girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke içindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için 8 Ocak 2020 tarihinden itibaren Mardin, Batman, Şırnak, Hatay, Osmaniye, Hakkari, Van, Siirt ve Diyarbakır'da başlatılan Kapan Operasyonları ile teröristler ve işbirlikçileri ‘Kapana' girdi. Terör örgütüne ağır darbelerin vurulduğu Kapan operasyonlarında çok sayıda mağara, sığınak, silah, EYP, füze, roketatar, patlayıcı, el bombası ve mühimmat ele geçirilerek teröristlerin nefesleri kesildi.

2019 yılını Kıran operasyonları ile bitirdikten sonra 8 Ocak 2020 tarihinde Kapan Operasyonları başlatan İçişleri Bakanlığı 6 ayrı bölgede 352 tim ve 5 bin 340 personel ile terörist avını sürdürüyor. 2020 yılında ilk Kapan operasyonu Kapan 1 Operasyonu adıyla Mardin, Batman ve Şırnak'ta 60 tim ve 915 personel ile başlatıldı. Ardından Hatay ve Osmaniye'de 39 tim ve 585 personel ile Kapan 2 operasyonu, Hakkari, Şırnak ve Van'da 55 tim ve 825 personel ile Kapan 3 Operasyonu, Mardin, Batman, Şırnak'ta 52 tim ve 795 personel ile Kapan 4 Operasyonu, Şırnak ve Siirt'te 51 tim ve 780 personel ile Kapan 5 Operasyonu ve Diyarbakır-Batman'da 95 tim ve bin 440 personel ile Kapan 6 Zori Operasyonu başlatıldı.

Teröristlerin sakladığı silah ve mühimmatlar birer birer bulunuyor

Kapan Operasyonları ile kırsala hakim olan güvenlik kuvvetleri her taşın altına bakarak detaylı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Operasyonlar bölge komutanları ve il jandarma komutanlarının bizzat katılımıyla devam ediyor. Kapan operasyonlarında bugüne kadar 26 işbirlikçi yakalanırken, 224 mağara ve sığınak imha edildi. 24'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 39 silah ele geçirildi. 42 EYP, 5 füze ve roketatar, 969 kilogram patlayıcı madde, 38 el bombası, 9 bin 42 adet mühimmat ile çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.