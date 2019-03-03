Teröristlerin inlerindeki tuzak jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 19 sığınak ve barınak imha edildi. Sığınaklardan birinin girişi ve içerisine tuzaklanan patlayıcı da güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Dicle ilçesinin kuzeyinde dağlık ve kırsal alanda 28 Şubat Perşembe günü saat 04.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-116 Şehit Jandarma Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz-02 operasyonunun 2 Mart Cumartesi günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kurşunlu köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Görüsedağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir tanesinin girişi ve içerisi el yapımı patlayıcı madde ile tuzaklanmış, 3 odalı 56 metrekare büyüklüğünde ve içerisinde bol miktarda yaşam malzemesi bulunan sığınak, biri 3 odalı 36 metrekare büyüklüğünde sığınak, biri 5 metre derinliğinde, 30 metrekare büyüklüğünde sığınak, 2'si 20 metrekare büyüklüğünde sığınak ve 14 adet değişik ebatlardaki sığınak olmak üzere toplam 19 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha timi ve mayın/EYP tespit ve imha timleri tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak tuzaklı olduğundan dolayı içerisinde bulunan malzemeler ile birlikte imha edilmiştir'' denildi.

12 kiloluk tüpe 50 kilo amonyum nitrat yerleştirmişler

Operasyon bölgesi içerisinde biri 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine 50 kilogramlık amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış olmak üzere toplam 12 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Patlayıcılar, tespit edilmeyi müteakip, patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar ve arazide kaya blokları arasına gizlenmiş jelikan bidonlar içerisinde 10 adet büyük tüp, 13 adet küçük tüp, 1 adet 4'lü pil bloğu, 10 adet kalem pil, 1 adet akü, 100 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Ayrıca 200 kilogram un, 60 kilogram el yapımı salça, 20 kilogram peynir, 15 kilogram şeker, 10 kilogram tuz, 5 kilogram sıvı yağ, 3 kilogram kuru kayısı, 6 adet hamur mayası, 150 adet muhtelif konserve, 4 adet terörist kıyafeti, 8 adet battaniye, 1 adet panço, 1 adet uyku tulumu, 4 çift mekap ayakkabı, 2 adet koli bandı, 1 adet hırka, 1 adet kot pantolon, 1 adet mont, 1 adet şapka, 2 adet el feneri, 200 metre plastik ip, 1 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet metal tepsi, 1 adet tüp başlığı, 40 paket sigara tütünü, 1 adet çakmak gazı, 10 paket gazlı bez, 2 adet muhtelif ilaç, 4 adet jelikan ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.''