“Terörü ve destekçilerini yenmeyi başarmış bir milletiz”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Barış Pınarı Harekatının başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatıldığını ve başarıyla devam etmekte iken ABD'nin desteklediği PKK, YPG, PYD'nin sahada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yerle bir edilip çok büyük ölçüde kayıp verdirilerek bölgeden kaçtığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin başlatmış olduğu başarılı diplomatik sonucunda ABD'nin devreye girerek müzakere talebinde bulunduğunu belirtti. Yine başkomutan emriyle teröre karşı yapılan bu operasyonun 120 saatlik bir arayla durdurulduğunu ifade eden Gündüz, “Cumhurbaşkanımızın ABD başkan yardımcısına ve heyetine bu terör örgütlerinin sınırımızdan derhal uzaklaştırılıp ve silahlarını bırakmalarını kesin ve kararlı bir dille söylemiştir. ABD'nin desteklediği terör örgütleri sahada büyük kayıplar vererek Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir varlık göstermeyip sahadan kaçmakta iken ABD'den gelen talep üzerine görüşmeler başlamış ve Türk devleti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hazırlanan anlaşma ABD'ye kabul ettirilmiştir. ABD ülkemize ambargo uygulama kararı almış ancak dünya lideri başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti boyun eğmemiş ve Türkiye'nin haklı isteklerini yenilerek ABD başkanı Trump ve heyetine kabul ettirilmiştir” dedi.

“Suriye vatandaşı 360 bin Kürdün de umudu oldu”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin ne sahada ne de masada ödün vermediği için Şehit ve Gazi Aileleri olarak başkomutanı yürekten kutladıklarını kaydetti. Gündüz, “Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ordumuzun ve milletimizin medarı, iftiharı her konuda başarı elde etmiştir. Bu başarıya başta ABD başkanı Trump kendisi de itiraf ederek güçlü lider, büyük lider, saygı duyduğunu ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı övmüş ve kutlamıştır. ABD'nin ülkemiz üzerine almış olduğu ekonomik ambargo kararlarını askıya almıştır. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlı oluşu ve güçlü oluşu karşısında durmamışlardır. Ülkemizin almış olduğu bütün kararlara uyma sözü veren ABD başkanı başkomutanımızın dünya lideri olduğunu kendileri de beyan etmiştir. Bizler ülke olarak, millet olarak şehit aileleri ve gaziler olarak devletimiz ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin arkasındayız. Terörü ve destekçilerini yenmeyi başarmış bir milletiz. Barış Pınarı Harekatı ülkemizde misafir bulunan Suriye vatandaşı 360 bin Kürdün de umudu oldu. Avrupa ve Amerika basınında Türkiye istediğini aldı ve yapılan anlaşma Türkiye'nin lehine olmuştur açıklamaları yapılmıştır” diye konuştu.