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Ters rüzgara kapılan paraşütçü yere çakıldı

Diyarbakır’da ters rüzgara kapılan paraşütçü inerken yere çakıldı.

Diyarbakır'da ters rüzgara kapılan paraşütçü inerken yere çakıldı.


Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırklar Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim A. (28) isimli bir kişi paraşütle dağın tepesinde atladı. Bir süre havada süzülen şahıs daha sonra ters rüzgara kapıldı. İniş yapmak isteyen şahıs Kırklar Dağı'nın tepesinde yere çakıldı. Olayı gören arkadaşı 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hafif sıyrıklarla olayı atlatan genç gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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