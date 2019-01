Tespih severler Diyarbakır'da buluştu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerindeki tespih severler hafta sonu Diyarbakır'da buluştu. Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve ilçelerden gelen tespih severler Diyarbakır'da kurulan tespih pazarında bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde kurulan tespih pazarına Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve ilçelerden gelen tespih severler Diyarbakır'da kurulan tespih pazarında bir araya geldi. Kimisi tespihlerini sattı, kimisi ise koleksiyonuna yeni bir tespih eklemek için geldi. Şanlıurfa'da atölyeleri ve tespih dükkanları olan Mustafa Bozyel, 20 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Hem perakende, hem de toptan bu işi yaptıklarını belirten Bozyel, “Çevre illere çantayla çıkıyoruz. Her cumartesi Diyarbakır günüdür. Bu bölgede olan tespihçiler burada toplanır. Yarın Mardin günüdür, pazartesi Bismil, salı günü Midyat, çarşamba Batman günüdür. Yani böyle bütün tespihciler günleri olan yerlere giderler. Bir çok ilin günü var. Şanlıurfa ve Antep'in günü yoktur. Oranın yeri müsait olduğu için her gün vardır. En büyük tespih pazarı her ayın ilk haftasında Ankara bit pazarında olur. Türkiye'nin her yerinden gelirler” dedi.

"Sağlığa iyi geliyor”

Uzun yıllardır tespih koleksiyonculuğu yaptığını söyleyen Mustafa Demirel, özellikle eski objelerden tespih yaptırdığını söyledi. Eski kaşık, bıçak sapları, eski zarlar, eski masa üstü kalemlikler, tuzluklar gibi malzemelerden devamlı olarak buldukça alıp tespih yaptırdığını belirten Demirel, “Özellikle damla seviyorum. Çünkü damla 40 milyon sene geçtikten sonra ancak fosilleşmesi sonucu oluşuyor. Ve en doğal olan tespihte damladır. Hem de sıhhat olarak vücuda iyi gelen özelliği var. Özellikle de vücut ısısını boğaza kolye olarak takıldığı zaman 2-3 derece artırdığı ve soğuklarda da koruyucu özelliği olduğuna inanılır. Artı olarak doğal olduğu içinde stres, sıkıntı, sarılık gibi hastalığa da iyi geliyor” şeklinde konuştu.