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TFF 2. Lig: Amed: 3 - Kocaelispor: 0

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u sahasında 3-0'lık farklı sonuçla mağlup etti.



Stat: Yeni Diyarbakır


Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Ufuk Uğurlu, Ozan Burak


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Yürür, Yusuf Yağmur (Mesut Can dk. 83 ?), Serkan Yavuz, Erman Bulucu (Deniz Yılmaz dk. 89 ?), Emrah Taysı, Abdullah Çetin, Sinan Akaydın (Recep Eren Karabacak ?), Zeki Korkmaz (Oğuzhan Öztürk dk. 77) Halil İbrahim Sönmez, Mansur Çalar (Batuhan Kurt dk. 89 ?)


Kocaelispor: Bayram Olgun, Erdi Karakaş, Yiğitali Bayrak (Murat Cem Akpınar dk. 46), Semih Karadeniz, Taha Batuhan Yayıkçı, Numan Çürüksu, Muahammed Gönülaçar, Benhur Keser (Aydın Karabulut dk. 73), Ramazan Çevik (Mervan Yusuf Yiğit dk. 46), Mesut Özdemir (Bilal Çubuk dk. 64), Bahattin Köse


Goller: Sinan Akaydın (dk. 27), Halil İbrahim Sönmez (dk. 38), Bünyamin Yürür (dk. 45) (Amed Sportif Faaliyetler)

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