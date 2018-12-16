TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Bayrampaşa: 0

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ilk yarının son maçında Bayrampaşa'yı kendi sahasında 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan maçta, Amed Sportif Faaliyetler, 17.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Ceza alanı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderen Umut, nefis bir gole imza attı: 1-0

İlk yarı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Amed Sportif Faaliyetler etkili başladı. Amed Sportif Faaliyetler, 72. dakikada skoru 2-0 yaptı. Umut'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Burak arka direkte topu ağlara yolladı: 2-0

Bayrampaşa 85.dakikada penaltı kaçırdı. Hakan ceza alanı içinde kaleci Serkan tarafından düşürüldü, hakem Hasan Avcı penaltı noktasını gösterdi ve Serkan'a da sarı kart gösterdi. Ahmet Arı'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Serkan kurtardı.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Hasan Avcı, Tuncay Ercan, Murat can Ilgaz

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek, Ömer Karancı, Oğuz Çetinkaya, Ferat Yaşar, Volkan Geyik, Mansur Çalar, Hasan Küçcük, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 87 Yusuf Yağmur ?), Ercan Çapar (Dk.73 Muhlis İstemi), Umut Koçin, Nezir Özer (Dk. 78 Erkut Şentürk ?)

Bayrampaşa: Veysel Sapan, Süleyman Selak, Oktay Pop, Güray Fırat, Hakan Yüce, Ömercan Öndaş, Sercan Uslu (Dk.78 Şamil Başaran ?), Ahmet Güney (Dk. 46 İsmail Baran Karakoç), Hamza Küçükköylü, Hamit Yıldırım, Melih Alcu

Goller: Dk. 17 Umut Koçin, Dk. Muhammed Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Selak, Dk. 52 Hamit Yıldırım, Dk. 52 Oktay Pop (Bayrampaşa), Dk. 29 Hasan Küçcük, Dk. 85 Serkan İpek (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 38 Melih Alcu (Bayrampaşa)