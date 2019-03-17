TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Sancaktepe Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Necati Selçuk, Suha Adıyaman, Osman Baruk
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan İpek, Ferat Yaşar, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük, Gökan Lekesiz (Erkut Şentürk dk. 88 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Yusuf Yağmur (Berat Han dk. 65), İlyas Akan, Nezir Özer (Furkan Yaman dk. 59), Bünyamin Yürür
Sancektepe Belediyespor: Emre Satılmış, Melik Derin, Berke Yılmaz (Oğuzhan Kaylesiz dk. 85 ?), İrfan Akgün, Mert Örnek, Abdülkadir Akyıldız (Dk. 61 İsmail Düzgün), Muharrem Cinan, Bilal Yıldırım (Oğuz Matarcı dk. 73), Recep Burak Yılmaz, Erbay Eker, Can Demir Aktav
Goller: Gökhan Lekesiz (dk. 21) , Furkan Yaman (dk. 84) (Amed Sportif Faaliyetler), Berke Yılmaz (dk. 40) (Sancaktepe Belediyespor)
Sarı kartlar: Nezir Özer, İlyas Akan (Amed Sportif Faaliyetler), İrfan Akgün, Melik Derin, Berke Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor)