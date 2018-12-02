TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti. İlk kez Yeni Diyarbakır Stadyumunda oynanan karşılaşmaya 10 bine yakın taraftar takip etti.

Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük, Ercan Çapar (Dk. 65 Muhlis İstemi), Nezir Özer, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 65 Umut Koçin), Mehmet Sıddık İstemi, Ömer Karancı (Dk. 86 İlyas Akan ?), Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya Tarakcı, Özgür İleri (Dk. 72 Şaban Yılmaz Genişyürek ?), Hüseyin Kala, Göksu Türkdoğan, Mustafa Sevgi, Orhan Aktaş, İzzet Yıldırım, Samet Katanalp, Muhammet Özkal, Özgür Yılmaz, Cem Ekinci ? (Dk. 46 Harun Kavaklıdere)

Sarı kartlar: Ercan Çapar, Oğuz Çetinkaya (Amed Sportif Faaliyetler), Özgür İleri, İzzet Yıldırım, Mustafa Sevgi, Göksu Türkdoğan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Goller: Dk. 24 Nezir Özer, Dk. 68 Muhlis İstemi, Dk. 78 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler)