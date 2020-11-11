TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Manisa FK: 4

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Manisa Futbol Kulübüne 4-3'lük sonuçla mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Ozan Bekar
Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Abdullah Çetin, Mansur Çalar, Yusuf Yağmur (Oğuzhan Öztürk dk. 80 ?), Emrah Taysı, Erman Bulucu, Bünyamin Yürür, Zeki Korkmaz (Mesut Can dk. 64), Sinan Akaydın (Recep Eren Karabacak dk. 88 ?), Halil İbrahim Sönmez (Batuhan Kurt dk. 64), Serkan Yavuz
Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci, Sertaç Çam, Nizamettin Çalışkan (Birkan Yılmaz dk. 90 ?), Hakan Barış, Tayyib Kanarya (Mehmet Uysal dk. 77) Recep Burak Yılmaz, Zahit Fındık, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara (Çağrı Giritlioğlu dk. 90 ?), Mustafa Durak (Ahmet Kesim dk. 46)
Goller: Yusuf Yağmur (dk. 68), Erman Bulucu (dk. 73), Sinan Akaydın (dk. 80) (Amed Sportif Faaliyetler), Nizamettin Çalışkan (dk. 14, 77 pen.), Ahmet Kesim (dk. 65), Mehmet Yılmaz (dk. 90) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Serkan Yavuz, Zeki Korkmaz, Halil İbrahim Sönmez (Amed Sportif Faaliyetler), Ahmet Kesim, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan (Manisa Futbol Kulübü)
Kırmızı kart: Ümit Kurt (dk. 45+1) (Manisa Futbol Kulübü)