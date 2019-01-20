TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 3 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Yılport Samsunspor'u sahasında 3-2 mağlup etti.
Maçın karnesi
Stat: Yeni Diyarbakır Stadyumu
Hakemler: Veli Karakaya, Birtan Yavuz, Boran Turhan
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi YokuşluXx, Ömer Karancı, Yiğitcan Gölboyu, Volkan Geyik, Oğuz Çetinkaya, Hasan Küçcük, Mansur Çalar, Muhammed Burak Taşdemir (Dk. 89 Ferhat Yaşar ?), Umut Koçin (Dk. 70 Erkut Şentürk), Mehmet Sıddık İstemi, Furkan Yaman (Dk. 73 Muhlis İstemi)
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Aytaç Sulu, Canberk Dilaver, Savaş Yılmaz (Dk. 70 İlyas Kubilay Yavuz), Yılmaz Özeren, Samet Asatekin, İrfan Başaran (Dk. 58 Bahattin Köse), Erhan Şentürk (Dk. 58 Onur Eriş) Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 20 Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45 Ömer Karancı (Kendi kalesine), Dk. 80 Abdulkadir Özgen (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mansur çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 29 İrfan Başaran, Dk. 57 Yılmaz Özeren, Dk. 67 Savaş Yılmaz, Dk. 75 Aytaç Sulu, Dk. 90+2 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Dk. 81 Mehmet Sıddık İstemi (Amed Sportif Faaliyetler)