TFF 2. Lig: Amedspor: 2 - Bursaspor: 0

Lig Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler, Bursaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan ve binlerce taraftarın takip ettiği karşılaşma gergin bir atmosferde oynandı. Ev sahibi taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla start alan karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler etkili bir futbol sergiledi. 30. dakikada gelişen Amed Sportif Faaliyetler atağında Caner'in ortasında Mehmet Aleddinoğlu gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. (1-0) Müsabakanın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda da baskılı futbolunu sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, 50. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada gelişen atakta ev sahibi takımın deneyimli futbolcusu Mansur Çalar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Taraftarların büyük bir baskısı ve tezahüratları altında oynanan karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında sona eren karşılaşma sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bursaspor, güvenlik güçlerinin geniş önlemleri altında sahadan ayrılarak, havaalanına götürüldü.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Samet Özkul

Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ Temel, Hüseyin Güngör, Cenk Kaplan, Kerem Çağatay, Ömer Bozan (Emrullah Ertaş dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk (Taner Gümüş dk. 64), Oğuz Çetinkaya, Mehmet Alaedinoğlu, Anıl Şahin, Mansur Çalar (Mustafa Seyhan dk. 63), Okan Deniz (Serdar Eylik dk. 74)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç (Turhan Yıldız dk. 69), Kubilay Sönmez, Berat Altıntaş (Emre Tepegöz dk. 56), Enver Cenk Şahin, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Genç (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 86 ?), Hamza Baran Arıkan (Hasan Ayaroğlu dk. 46)

Goller: Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 30), Mansur Çalar (dk. 50) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Kerem Çağatay, Cenk Kaplan, Mansur Çalar, Mehmet Alaeddinoğlu, Mustafa Seyhan (Amed Sportif Faaliyetler), Ertuğrul Kurtuluş, Seçkin Batuhan Fırıncı (Bursaspor)