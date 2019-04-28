TFF 2. Lig: Amedsportif Faaliyetler: 0 - Kastamonuspor 1966: 5

TFF 2.
Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Kastamonuspor 1966'ya 5-0'lık farklı sonuçla mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Yiğit Aslan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Salih Demircan, İlyas Akan (Abdullah Çetin dk. 76 ?), Oğuz Çetinkaya, Ferat Yaşar, Bünyamin Yürür, Hasan Küçcük, Ercan Çapar (Nezir Özer dk. 60), Gökan Lekesiz, Muhammed Burak Taşdemir (Muhlis İstemi dk. 67), Mehmet Sıddık İstemi, Furkan Yaman
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Bahri Can Avcı, Kemal Tokak, Mustafa Çakır, Şaban Özel, Bulut Kaya, Ayhan Gürbüz (Soner Dikmen dk. 65), Erkan Taşkıran (Abdurrahman Kuyuc dk. 73), Yasin Yener (Oğuzhan Öztürk dk. 78), Abdulaziz Solmaz, Sinan Akaydin
Sarı kartlar: Bünyamin Yürür (Amed Sportif Faaliyetler), Mustafa Çakır, Bulut Kaya (Kastamonuspor 1966)
Goller: Bulut Kaya (dk. 25), Sinan Akaydin (dk. 54 ve 75), Erkan Taşkıran (dk. 70), Abdurrahman Kuyucu (dk. 87) (Kastamonuspor 1966)